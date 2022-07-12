

Экс-премьер Грузии обвинил Гарибашвили в «искажении истории»

12.07.2022 16:23





Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили обвинил нынешнего главу правительства в «искажении истории».



Речь идет о письме Гарибашвили, в котором говорится об уходе кадров из банка «Cartu» из-за давления на банк.



«Можно многое рассказать о событиях 2011 года, но на сей раз отвечу коротко: интерпретация ухода из «Cartu» не соответствует действительности. Мне непонятно, какова цель такого искажения истории. На данном этапе ограничусь этим комментарием», — говорится в письменном заявлении Квирикашвили.



Напомним, что премьер-министр Иракли Гарибашвили опубликовал длинное письмо, в котором напомнил о заслугах Бидзины Иванишвили.



В письме говорится, что в 2011-12 гг., в условиях давления властей, некоторые кадры ушли из принадлежащего Иванишвили банка «Cartu».



«Угрозами и давлением пытались остановить не только нас, они пытались разрушить структуру «Cartu». Однако, команда боролась до конца, выдержала давление и победила насильственный режим. Были и те, кто не выдержал давления, и не только не вовлекся в борьбу, но и ушел из «Cartu», некоторые и вовсе уехали из страны. Тем не менее, из-за дефицита кадров Бидзина Иванишвили оценил профессионализм некоторых, например Гиоргия Квирикашвили и Дмитрия Кумсишвили, и в 2012 году даже пригласил их в новое правительство», — пишет действующий премьер.



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