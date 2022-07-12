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Вашадзе: Заявление Гарибашвили является прямым доказательством того, что в Грузии – олигархическое правление
12.07.2022 17:49
Заявление Гарибашвили является прямым доказательством того, что в Грузии – олигархическое правление. Ничто другое не могло заставить премьера написать это письмо. Не знаю, сам он его написал или кто другой ему написал, как иногда бывает, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.
По его словам, у письма Гарибашвили два предположительных адресата: либо Запад, либо экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.
«На что должно указывать письмо. Есть две альтернативы: во-первых, он пытается в глазах Запада отстраниться от Иванишвили, чтобы санкции, которые будут в отношении Иванишвили, не коснулись его персонально, или второй вариант – он просит Бидзину Иванишвили еще немного оставить его на посту премьера, поскольку скоро мы можем увидеть его без этой должности. Все остальные детали в этом письме неинтересны. В этом письме снят рекорд по упоминанию имени Иванишвили, в том числе и рекорд самого Гарибашвили», - заявил Вашадзе.
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