

Вашадзе: Заявление Гарибашвили является прямым доказательством того, что в Грузии – олигархическое правление

12.07.2022 17:49





Заявление Гарибашвили является прямым доказательством того, что в Грузии – олигархическое правление. Ничто другое не могло заставить премьера написать это письмо. Не знаю, сам он его написал или кто другой ему написал, как иногда бывает, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



По его словам, у письма Гарибашвили два предположительных адресата: либо Запад, либо экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.



«На что должно указывать письмо. Есть две альтернативы: во-первых, он пытается в глазах Запада отстраниться от Иванишвили, чтобы санкции, которые будут в отношении Иванишвили, не коснулись его персонально, или второй вариант – он просит Бидзину Иванишвили еще немного оставить его на посту премьера, поскольку скоро мы можем увидеть его без этой должности. Все остальные детали в этом письме неинтересны. В этом письме снят рекорд по упоминанию имени Иванишвили, в том числе и рекорд самого Гарибашвили», - заявил Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



