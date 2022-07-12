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Манджгаладзе: Саакашвили действительно нуждается в лечении - он слаб и не может передвигаться самостоятельно


12.07.2022   17:54


Моим человеческим долгом было увидеть все своими глазами. Хочу сказать гражданам, что Саакашвили действительно нуждается в лечении, поскольку он слаб и не может передвигаться самостоятельно, - заявил член «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе после того, как проведал третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».

По словам Манджгаладзе, он разделяет мнение врачей и членов семьи, что для оказания надлежащей медицинской помощи необходима отправка Саакашвили за границу.

«Михаил Саакашвили визуально выглядит очень слабым, чего не скажешь о его внутреннем настрое. Жизнь бывшего президента не должна подвергаться опасности, это будет непростительной ошибкой. Моим человеческим долгом было увидеть все своими глазами. Хочу сказать гражданам, что Саакашвили действительно нуждается в лечении, поскольку он слаб и не может передвигаться самостоятельно», - отметил Паата Манджгаладзе.

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