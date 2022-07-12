

Посол США осудила насилие в отношении СМИ в Грузии

12.07.2022 18:48





«Посол Дегнан осуждает насилие в отношении СМИ в Грузии», — говорится в информации, распространенной посольством США в Грузии.



Посольство публикует заявление посла США Келли Дегнан:



«Сегодня я принимала членов Хартии журналистской этики Грузии и Коалиции Для адвокатирования СМИ, чтобы узнать их мнение о медиасреде в Грузии.



Мы обсудили тревожное ухудшение медийной среды и тревожный рост случаев притеснений, преследований и физических нападений на журналистов.



Демократии должны иметь свободные и независимые СМИ.



Во всем политическом спектре средства массовой информации должны быть свободными, чтобы информировать общественность и передавать ключевые события. Ответственные, этичные СМИ жизненно важны для подотчетности тех, у кого есть власть.



Посольство США поддерживает усилия Хартии по оказанию помощи журналистам в освещении событий и вопросов, важных для народа Грузии, справедливым, сбалансированным и этичным образом.



Соединенные Штаты решительно осуждают насилие и преследование журналистов. Должны быть привлечены к ответственности те, кто угрожают и нападают на журналистов.



Шокирующее насилие 5 и 6 июля напоминает нам о важности привлечения к ответственности организаторов насилия. Безнаказанность создает впечатление, что насилие приемлемо, но насилие никогда не приемлемо.



Ответственность за обеспечение свободной и открытой медиасреды лежит на тех, кто находится у власти. Правительство Грузии должно предпринять активные шаги для обеспечения безопасности журналистов.



Не должны оставаться безнаказанными те, кто нападая на журналистов угрожают демократии в Грузии, независимо от их политических взглядов. Свободная и независимая пресса — это критерий подлинного демократического общества», — заявила Келли Дегнан.



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