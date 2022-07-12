

В Грузии предложили запретить занимать госпосты людям из окружения Иванишвили

12.07.2022 19:16





Лидер партии «За народ» Анна Долидзе представила план по деолигархизации Грузии. Среди пунктов плана — запретить лицам, работавшим в компаниях Бидзины Иванишвили, занимать политические должности. Долидзе предлагает свой план Рабочей группе по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза.



«Лица, которые налаживали профессиональные и личные доверенные отношения с Бидзиной Иванишвили, работая в его компаниях, в том числе в банке «Cartu», не должны иметь возможность занимать политические должности.



Например, по моему предложению на должностях не смогут быть Иракли Гарибашвили, Джуаншер Бурчуладзе, Иракли Карселадзе, Зураб Азарашвили, Лаша Хуцишвили, Гурам Мачарашвили, Давид Матикашвили, Дачи Берая и еще немало лиц из прошлого правительства.



Немало исследований показывают, что именно через сотрудников бизнес компаний Иванишвили управляется очень большая часть политики нашего государства. Пример таких подходов есть в Восточной Европе, где были проведены реформы по декоммунизации. Также есть пример Ирака, где лица из конкретной политической партии не допускаются на политические должности.



Если мы хотим забрать рычаги, благодаря которым, наряду с другими методами, Бидзина Иванишвили сохраняет неформальное правление, нужно ограничить возможность принятия политический решений лицам, которые работали или работают в его бизнес компаниях», — заявила Долидзе.



Напомним, что одним из условий получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС является деолигархизация.



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