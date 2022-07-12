

Зачем премьер-министр Грузии написал свое письмо — мнение экспертов

12.07.2022 19:34

SOVA



Открытое письмо премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили породило в обществе много вопросов о том, какой цели оно служило. Ранее сегодняшним днем на официальной странице главы правительства появился длинный пост, посвященный его взаимоотношениям с основателем правящей партии и роли миллиардера в политической жизни Грузии.



Публикация запустила новый каскад заявлений членов «Мечты», призванных опровергнуть утверждение, что говоря о необходимости «деолигархизации» в Евросоюзе имеют в виду конкретно Бидзину Иванишвили.



При этом определенная часть общества посчитала, что оно может предрекать очередное официальное возвращение миллиардера в политику.



Исследователь Центра Чавчавадзе Гия Джапаридзе считает, что сегодняшняя картина очень четкая — Грузию обрекли на выбор между Европой и Иванишвили. По его словам, этим письмом устами Гарибашвили Иванишвили обратился к западу и в первую очередь к ЕС.



«У этого письма два адресата. Внутри страны – это сторонники «Грузинской мечты», они им говорят, что у нас нет олигархии. Второй адресат – запад, в первую очередь Европейский союз. Устами Гарибашвили Бидзина Иванишвили снова говорит ЕС, что он намерен продолжать править государством, как раньше, что не намерен идти на уступки и не будет никакой деолигархизации и что они должны принять его позиции», — рассказал Капанадзе изданию SOVA.



На вопрос, значит ли это, что правящая команда готовит почву для очередного возвращения миллиардера в политику, Джапаридзе ответил: «он никуда и не уходил».



Бывший замминистра иностранных дел Грузии Серги Капанадзе уверен, что не стоит обращать внимание на «каждое открытое письмо, которое публикуется отдельными лидерами Грузинской мечты». При этом, по его словам, последнее обращение премьера обусловлено страхом, что Бидзина Иванишвили все-таки подпадет под санкции запада.



«Что касается этого конкретного письма, мне кажется, что обусловлено боязнью, что Иванишвили все же попадает под санкции. Наверное, Гарибашвили сказали, что сейчас надо вовсю кричать, что Бидзина не при чем, никакого отношения не имеет к политической жизни страны, вот он и написал. Ему наверно также сказали, что надо как-то где-то использовать, что Бидзина и «Мечта» не хотят войны, а хотят мира, хотя все на планете против войны, вот он и написал последнюю часть своего письма, хотя и крайне неуклюже. А значит ли что он может уйти в отставку, или Бидзина вернуться, это известно одному Бидзине, из писем этого не понять», — сказал Капанадзе SOVA.



В июне Грузия упустила статус кандидата на членство в ЕС. Стране дали 6 месяцев для того, чтобы проработать рекомендации, затем вопрос будет пересмотрен. Одним из пунктов рекомендаций является «деолигархизация». Правящая в Грузии партия утверждает, что в ЕС никак не могли иметь в виду Иванишвили, который отошел от политики. К слову, ранее Европарламент предложил ввести в отношении миллиардера персональные санкции из-за войны России в Украине.



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