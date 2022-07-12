

«Человек — не остров» — спикер парламента Грузии встал на защиту Иванишвили

12.07.2022 19:56





Публичное письмо, опубликованное премьер-министром Ираклием Гарибашвили, было своевременным и важным из-за «прямого штурма на Грузию, как государство, с термином деолигархизация», считает председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, оппоненты властей пытаются исказить смысл, который Евросоюз вложил в термин. Папуашвили отметил, что те, кто говорит о том, что Иванишвили олигарх, и что именно он управляет правительством, прямо оскорбляет грузинскую демократию.



«В обращении Ираклия Гарибашвили говорилось, что их семьи общаются. Человек — не остров. Мы должны его отгородить и ни у кого не должен быть с ним контакт? У людей есть отношения друг с другом, это часть нашей жизни.



Что касается влияния на государственные решения и политику: те, кто говорят, якобы правительство Грузии не принимает решения независимо, в том числе депутаты Европарламента, не могут назвать ни одного факта, как это влияние оказывается и на какие решения оно было оказано», — заявил политик.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



