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«Человек — не остров» — спикер парламента Грузии встал на защиту Иванишвили
12.07.2022 19:56
Публичное письмо, опубликованное премьер-министром Ираклием Гарибашвили, было своевременным и важным из-за «прямого штурма на Грузию, как государство, с термином деолигархизация», считает председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, оппоненты властей пытаются исказить смысл, который Евросоюз вложил в термин. Папуашвили отметил, что те, кто говорит о том, что Иванишвили олигарх, и что именно он управляет правительством, прямо оскорбляет грузинскую демократию.
«В обращении Ираклия Гарибашвили говорилось, что их семьи общаются. Человек — не остров. Мы должны его отгородить и ни у кого не должен быть с ним контакт? У людей есть отношения друг с другом, это часть нашей жизни.
Что касается влияния на государственные решения и политику: те, кто говорят, якобы правительство Грузии не принимает решения независимо, в том числе депутаты Европарламента, не могут назвать ни одного факта, как это влияние оказывается и на какие решения оно было оказано», — заявил политик.
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