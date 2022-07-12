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Министр юстиции Грузии находится с визитом в Чехии
12.07.2022 20:33
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе находится с визитом в Праге 11-12 июля. В Чехии, ставшей страной-председателем Совета Евросоюза, Рати Брегадзе присутствует на неформальной встрече министров внутренних дел и юстиции стран-членов ЕС.
По сообщению Министерства юстиции Грузии, в рамках визита министр юстиции встретился со своим чешским коллегой Павлом Блажеком и обсудил вопросы углубления двусторонних отношений и подготовку Меморандума о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, который «будет способствовать процессу сближения законодательства Грузии с законодательством ЕС».
Стороны также обсудили возможные направления углубления сотрудничества, включая электронное управление и электронные услуги; организация совместных конференций, семинаров и программ обмена сотрудниками.
Рати Брегадзе обратится к участникам министериала и расскажет о достижениях и перспективах Грузии в области электронных коммуникаций. Запланированы также встречи с министрами юстиции Германии и Греции.
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