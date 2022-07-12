

Состоялось публичное обсуждение ситуации в пенитенциарной системе Грузии

12.07.2022 21:04





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, народный защитник Нино Ломджария и заместитель министра юстиции Торнике Чеишвили на публичной дискуссии 11 июля обсудили выводы и рекомендации доклада по мониторингу ситуации в пенитенциарной системе Грузии, проведенного в Грузии Европейским комитетом по предотвращению пыток (ЕКПП).



Шалва Папуашвили отметил, что дискуссия, в которой приняли участие представители ЕКПП, международных организаций, дипломатического корпуса и местных неправительственных организаций, занимающихся вопросами прав человека, является важной возможностью проанализировать ситуацию в пенитенциарных учреждениях.



Он подчеркнул, что систематическая практика жестокого обращения с заключенными со стороны тюремной администрации была искоренена, однако добавил, что «могут существовать вызовы, связанные с определенными неформальными иерархиями или структурами, и поэтому важно, чтобы мы сегодня прислушивались ко всем этим перспективам и проанализировали их, как обстоят дела по этому поводу в пенитенциарных учреждениях».



После встречи заместитель министра юстиции Торнике Чеишвили отрицал наличие криминальной субкультуры и т.н. «Общака» в тюрьмах и заявил, что «как можно говорить об усилении криминальной субкультуры, когда в 2020 году Комитет министров Совета Европы не подтвердил факт существования криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях Грузии?».



Однако общественный защитник Нино Ломджария на основании доклада своего офиса заявила, что в тюрьмах было выявлено несколько случаев физического насилия, «мотивом которых было участие т.н. криминальных авторитетов и насилие над другими заключенными».



«Когда входишь в «зоны», очень заметно — и об этом говорил и представитель ЕКПП, — что конкретные заключенные следуют за тобой и не позволяют другим заключенным общаться с тобой», — отметила она.



Доклад ЕКПП



Доклад ЕКПП основан на результатах визита, проведенного комиссией 17-24 мая 2021 года, и доказательства были получены в основном в 14-м Гегутском, 15-м Ксанском и 17-м Руставском пенитенциарных учреждениях. Представители ЕКПП посетили кутаисское учреждение №2, а также палату клиники «Вивамед», куда иногда попадают на лечение заключенные.



ЕКПП отметил, что он не получил информации о каких-либо случаях жестокого обращения с заключенными со стороны тюремного персонала, хотя в докладе было указано много других недостатков в пенитенциарных учреждениях.



Делегация акцентировала внимание на необходимости увеличения количества занятий за пределами камер, занятости, образовательных и спортивных программ.



ЕКПП также подчеркнул, что не существует четкой политики перераспределения заключенных, и отметил, что не было предпринято никаких усилий для разделения рецидивистов и впервые совершивших правонарушение, что создает риск вовлечения молодых людей (по своей поле или без нее) в преступные сети, вместо того чтобы предоставить им реальную перспективу социальной реабилитации.



Комитет также заявил, что тюрьмы испытывают недостаток персонала, что «ограничивает способность персонала осуществлять полный контроль».



Делегация выразила озабоченность по поводу серьезного неравенства между камерами заключенных, что, по словам представителей делегации, ясно указывает на существование криминальной иерархии.



На этом фоне заключенные также подтвердили делегации существование иерархии и незаконных средств заключенных. По их словам, сокамерники оскорбляли их и угрожали им и членам их семей смертью, если заключенные не смогут или, реже, не захотят платить деньги в «Общак».



«Многие заключенные явно боялись говорить с делегацией. Совокупность вышеперечисленных факторов привела к высокому риску насилия, запугивания и вымогательства среди заключенных», — добавили в делегации.



Делегацию Европейского комитета по предотвращению пыток возглавил Николай Гнатовски.



Ответ правительства



В докладе говорится, что после визита в беседе с министром юстиции «министр не стал противоречить выводам документа относительно влияния неформальной иерархии заключенных и фактов насилия между заключенными в тюрьмах полуоткрытого типа».



Взамен правительство представило Стратегию тюремной реформы и план действий, согласно которому три тюрьмы будут заменены более мелкими учреждениями, которые будут обеспечивать «более организованную и индивидуальную деятельность и иметь больше персонала соответствующей категории».



Согласно докладу ЕКПП, правительство также планирует отделить лидеров неформальной иерархии заключенных от остального тюремного населения, чтобы «устранить их влияние на других заключенных».



Согласно документу, поскольку реформы были отложены из-за Ковид-19, министерство «заверило» ЕКПП, что все реформы будут реализованы к 2025 году.



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