

Олимпиада 2024 года пройдет без российских и белорусских спортсменов

12.07.2022 21:39





Российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, пишет The Guardian.



Боюсь, придется принимать решение о том, что делать с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны отбираться на Игры.

Риди добавил, что во многих видах спорта квалификационные соревнования начинаются за два года до Игр. Однако МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать туда россиян и белорусов. Поэтому маловероятно, что кто-то из россиян сможет квалифицироваться на Олимпиаду во всех видах спорта, кроме трех (велоспорт, дзюдо, теннис), в которых они сейчас могут выступать.



По рекомендациям МОК, Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от соревнований сборную России и отечественные клубы, а Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приостановила членство страны в организации и отняла у нее право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.



Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Также пропустят соревнования волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.



Очередные Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На них будет разыграно 329 комплектов медалей.



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