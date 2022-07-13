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Министры юстиции Грузии и Германии договорились о новом формате сотрудничества
13.07.2022 10:30
По сообщению Минюста, министры юстиции Грузии и ФРГ договорились о новом формате сотрудничества. Об углублении взаимного сотрудничества министры юстиции двух стран говорили на встрече, организованной в рамках конференции министров юстиции и внутренних дел в Праге.
По данным ведомства, сотрудничество между Грузией и Федеративной Республикой Германия станет более интенсивным в направлении управления и организации современной пенитенциарной и пробационной системы в сфере гражданского и уголовного права; Программы реабилитации и ресоциализации будут реализованы в пенитенциарной системе и системе пробации; Грузинская сторона учтет немецкий опыт в сфере ювенальной юстиции; Немецкие эксперты будут привлечены к процессу гармонизации законодательства Грузии с законодательством ЕС.
Министр юстиции Германии пригласил своего грузинского коллегу Рати Брегадзе в Берлин с официальным визитом.
Министр юстиции Рати Брегадзе находится в Праге, столице Чехии, для участия в министерской встрече стран-членов ЕС. В конференции также принимают участие министры юстиции Грузии, Молдовы и Украины.
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