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Президент Нацбанка Грузии встретился с послом США
13.07.2022 10:36
В главном офисе Национального банка Грузии состоялась встреча президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан.
По данным Нацбанка, на встрече внимание было уделено последствиям текущей войны в Украине для мировой финансовой системы и вызовам в регионе. Обсуждение на встрече коснулось мер и конкретных шагов, предпринятых Национальным банком Грузии в направлении выполнения санкций, введенных США в отношении российского финансового сектора после российского вторжения в Украину.
«Национальный банк Грузии всегда действовал и действует в соответствии со стандартами, определенными международными резолюциями. Нацбанк дал указания об обязательности выполнения требований, предусмотренных санкциями, представителям финансового сектора Грузии на второй день начала войны, и в то же время, как регулятор финансового сектора, он следует всем стандартам и международным резолюциям», — заявил Коба Гвенетадзе.
По словам Келли Дегнан, Соединенные Штаты Америки поддерживают и ценят сотрудничество с Национальным банком.
«Соединенные Штаты Америки поддерживают и ценят наше сотрудничество с Национальным банком, и мы готовы вместе с другими партнерами работать над экономическим ростом, стабильностью и процветанием Грузии. Я очень рада, что экономика находится в процессе восстановления после шока, вызванного пандемией коронавируса и российским вторжением в Украину. Я думаю, что эта стабильность обусловлена именно прочным сотрудничеством Национального банка и Соединенных Штатов Америки», — заявила Келли Дегнан.
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