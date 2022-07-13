

Гарибашвили сделал запись в книге соболезнований в посольстве Японии

13.07.2022 10:49





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находился в посольстве Японии. Глава правительства сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, и выразил соболезнования послу Японии Имамуре Акире и его супруге. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



«От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю огромное уважение японскому народу, семье и родственникам премьер-министра Синдзо Абэ и искренне разделяю их горе.



Как выдающаяся личность и лидер Японии он возглавлял различные глобальные усилия, направленные на обеспечение нашего общего процветания и демократического будущего.



В это траурное время мы разделяем горе японского народа», — говорится в письме премьер-министра с соболезнованиями.





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