

Левана Варшаломидзе могут лишить депутатских полномочий

13.07.2022 11:20





Фракция «Национальное движение», предположительно, теряет еще один депутатский мандат. В повестке дня парламента Грузии стоит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Левана Варшаломидзе, что, в свою очередь, вызвано числом неявок Варшаломидзе на заседания по неуважительной причине.



Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос на заседании 14 июля и представит заключение для принятия окончательного решения на ближайшем пленарном заседании.



Следует отметить, что в случае прекращения мандата Варшаломидзе заменяющий его не сможет войти в парламент, поскольку избирательные списки парламентской оппозиции, в том числе партии «Единое национальное движение» аннулированы. Оппозиция теряет в парламенте в общей сложности 6 мандатов.



Для справки, не имеют заменяющих на месте в парламенте Ника Мелия, Заал Удумашвили, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Элене Хоштария. Соответственно, их мандаты были упразднены. То же самое произойдет и в случае с Варшаломидзе.



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