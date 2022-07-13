

Евросоюз заморозил российские активы на 13,8 млрд евро

13.07.2022 11:44





К настоящему моменту Евросоюз заморозил активы российских олигархов, а также иных физических и юридических лиц, на сумму 13,8 млрд евро ($13,83 млрд). Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



Эти активы были заморожены после начала полномасштабной войны России в Украине. Они включают наличные деньги на банковских счетах, а также оценочную стоимость арестованных яхт и недвижимости, среди других активов, сказал еврокомиссар. По его словам, сюда не входят замороженные активы ЦБ РФ, которые, по данным Еврокомиссии, в мае составляли 24 млрд евро.



При этом, Рейндерс обратил внимание на то, что большая часть замороженных активов — свыше 12 млрд евро — приходится лишь на пять государств-членов.



«На данный момент у нас заморожены средства, поступающие от олигархов и других юридических лиц, на сумму 13,8 млрд евро, это довольно большая сумма. Но очень большая часть, более 12 миллиардов, поступает из пяти стран-членов, поэтому нам нужно продолжать убеждать других сделать то же самое».



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