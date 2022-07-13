

Президент Литвы призвал страны Запада разорвать экономические и энергетические связи с Россией

13.07.2022 11:59





Президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Запада последовать примеру Вильнюса и разорвать экономические и энергетические связи с Россией. Об этом Науседа заявил в интервью литовскому Общественному вещателю — LRT.



«Я думаю, что вы многое сделали для того, чтобы Литва стала более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие западноевропейские страны, я вижу большой путь, который Литва прошла за более длительное время», — заявил Науседа в интервью.



По словам Науседы, в отличие от некоторых европейских государств, Литва заявила о себе как о полностью независимой от российских энергоресурсов стране.



«Политика, не имевшая иллюзий в отношении России, работала гораздо лучше, чем так называемая реальная политика, которая сейчас является головной болью для некоторых западных стран. Я понимаю их ситуацию, но это еще раз доказывает, что Литва шла правильным путем. И чем скорее этот же путь выберут другие западноевропейские страны, тем лучше и легче будет для всех», — заявил президент Литвы.



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