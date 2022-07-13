

Раса Юкнявичене: Деолигархизация означает «дебидзинизацию» или «деиванишвилизацию» Грузии

13.07.2022 15:16





Если «Грузинская мечта» не поняла, что означает деолигархизация, которая отмечена в предложении Еврокомиссии, я помогу им понять – это означает «дебидзинизацию» или «деиванишвилизацию» Грузии, - об этом европарламентарий Раса Юкнявичене заявила в своем выступлении в Европарламенте в ходе обсуждения отчета о выполнении Грузией соглашения об ассоциации.



По словам европарламентария, она видит оптимистичные усилия со стороны гражданского общества и надеется быть вместе с ними в семье ЕС.



«Грузинский народ заслуживает нашей поддержки, и это действительно важный момент, но Грузия словно находится в плену у одного человека. Если «Грузинская мечта» не понимает, что означает деолигархизация, которая отмечена в предложении Еврокомиссии, я помогу им понять – это означает «дебидзинизацию» или «деиванишвилизацию» Грузии. Так что, это то, что нужно грузинам, чтобы они больше не были заложниками одного человека. Мы приняли резолюцию, в которой упоминаются санкции, и мы должны об этом подумать.



Я думаю, что мы должны помочь стране освободиться от такой, я бы сказала открыто, политики, подобной кремлевской. Мой последний вопрос касается того, что мы должны опираться на гражданское общество. Мы видим усилия, и люди организуют крупнейшие акции протеста. Я вижу оптимистичные усилия со стороны гражданского общества в этой стране, и я думаю, что они сделают свое дело, и я надеюсь, что вместе с этими людьми мы будем в семье ЕС», — сказала Юкнявичене.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



