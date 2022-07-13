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В Европарламент представлен отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации
13.07.2022 15:19
Документ приветствует решение Европейского совета признать европейскую перспективу Грузии и повторяет, что для получения статуса Грузия должна успешно выполнить основные приоритеты, указанные комиссией в ее заключении по заявке Грузии на вступление в ЕС.
Об этом заявил европарламентарий Свен Миксер, который сегодня представил в Европарламенте проект ежегодного отчета о выполнении Грузией соглашения об ассоциации.
По его словам, документ также призывает власти Грузии соблюдать высочайшие стандарты демократии, верховенства права и фундаментальных свобод и твердо приступить к осуществлению реформ, указанных во мнении комиссии, чтобы показать свое политическое решение осуществить амбициозные европейские устремления страны.
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