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В Европарламент представлен отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации


13.07.2022   15:19


Документ приветствует решение Европейского совета признать европейскую перспективу Грузии и повторяет, что для получения статуса Грузия должна успешно выполнить основные приоритеты, указанные комиссией в ее заключении по заявке Грузии на вступление в ЕС.

Об этом заявил европарламентарий Свен Миксер, который сегодня представил в Европарламенте проект ежегодного отчета о выполнении Грузией соглашения об ассоциации.

По его словам, документ также призывает власти Грузии соблюдать высочайшие стандарты демократии, верховенства права и фундаментальных свобод и твердо приступить к осуществлению реформ, указанных во мнении комиссии, чтобы показать свое политическое решение осуществить амбициозные европейские устремления страны.

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