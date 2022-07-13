

Посол Германии: Надеюсь, партии проявят мужество и силу для сотрудничества

13.07.2022 15:24





12 пунктов Евросоюза это большая программа, задача и, фактически, большой вызов для грузинской политики, - об этом заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.



По его словам, различные политические партии должны найти силы для сотрудничества друг с другом.



«Я понимаю, что для некоторых партий это сложно, некоторые партии не имеют традиции работать друг с другом, им тяжело, но это то, что Евросоюз надеется увидеть в Грузии. Надеюсь, что партии проявят мужество и силу для осуществления такого рода сотрудничества. Если хотите быть проевропейской партией, это следует учесть», - заявил посол.



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