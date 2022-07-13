

«Граждане» не подписывают обращение к президенту по поводу созыва внеочередной сессии парламента

13.07.2022 15:28





«Граждане» не подписывают обращение к президенту с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.



Причиной этого вице-спикер парламента Леван Иоселиани называет то обстоятельство, что «вопросы, которые требует обсудить оппозиция не готовы к тому, чтобы было принято конкретное решение».



«Все вопросы, которые должны быть рассмотрены на внеочередной сессии парламента, являются частью 12-пунктного соглашения. Я думаю, они должны обсуждаться в пространстве парламента совместно с неправительственным сектором. Есть законопроекты, инициированные конкретными партиями, и мы все понимаем, что они не будут иметь общей поддержки, если не будет предварительной договоренности. Этого соглашения между партиями не было. Принятие изменений требует поддержки правящей партии. Если цель созыва внеочередного заседания - проведение политического перформанса, что до сих пор иногда происходило, то я скептически отношусь к таким вещам, потому что это не рассчитано на результат. Если президент созовет внеочередное заседание, я буду присутствовать, но зафиксирую свою позицию. Кроме того, второй вопрос - будет ли кворум для открытия внеочередного заседания», - сказал Леван Иоселиани.



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