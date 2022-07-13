

Часть парламентской оппозиции требует созыва внеочередной сессии

13.07.2022 15:34





Часть парламентской оппозиции распространяет совместное заявление.



Подписанты заявления просят о созыве внеочередной сессии. Они считают, что она представляет собой реальный шаг к деполяризации.



По мнению авторов заявления, на внеочередном заседании должны быть обсуждены конституционные поправки, проект «О Национальном антикоррупционном агентстве», поправки в закон «Об общих судах».



«Предлагаемая нами повестка дня касается трех направлений сиз 12 обязательных условий, которые необходимо выполнить (устранение политической поляризации, обеспечение полной и подлинной независимости судебной системы, создание антикоррупционного агентства и расследование дел об элитарной коррупции). Все четыре вопроса, которые мы вынесли на повестку дня, уже инициированы в парламенте Грузии, основаны на духе 19 апреля, обсуждены и согласованы с неправительственным сектором и получили положительную оценку со стороны наших западных партнеров и международных организаций», — говорится в заявлении.



Авторы призывают большинство принять участие в работе во внеочередной сессии.



«Иначе это будет ваша политическая люстрация и прямая демонстрация того, что для вас главное не национальные интересы Грузии и интеграция в Европу, а сохранение власти ценой ущерба государственным интересам Грузии», — отмечается в заявлении, которое подписывают парламентские оппозиционные партии: «Единое национальное движение»; «Лело», «Республиканская партия», «За Грузию», «Стратегия Агмашенебели», а также независимые депутаты: Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая, Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе.





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