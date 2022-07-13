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Кубилюс: Иванишвили является единственным олигархом в Грузии
13.07.2022 15:48
Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что единственным олигархом в Грузии является Бидзина Иванишвили.
По его словам, грузинские власти либо делают вид что не понимают, либо действительно не понимают, что подразумевается под рекомендацией Евросоюза о деполяризации и деолигархизации.
«Например, первый пункт [рекомендаций] призывает грузинскую политическую общественность к деполяризации и выполнению соглашения Шарля Мишеля. Правительство делает противоположное. Они создали спецкомиссию по деполяризации в парламенте, но если судить по их заявлениям, они пытаются поднять градус поляризации.
Обвиняют всех вокруг. Не только оппозицию и гражданскую общественность, но и посла США, ЕС, якобы мы подталкиваем Грузию к войне. Это полный абсурд, похожий на кремлевскую пропаганду.
Кремль обвиняет во всем Запад, а сейчас правящая партия Грузии озвучивает схожее.
Мы должны использовать возможность и объяснить, что означают деполяризация и деолигархизация. Они, видимо, не понимают.
Олигархом является человек с большим состоянием, захватившим государство и имеющим возможность назначать бывших охранников, советников и помощников министрами и премьер-министрами. Единственный такой человек в Грузии — Бидзина Иванишвили», — заявил политик.
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