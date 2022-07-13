

Деканоидзе и Цискаришвили встретились с Майклом Макфолом в Америке

13.07.2022 15:53





Члены «Национального движения» Хатия Деканоидзе и Петре Цискаришвили встретились с Майклом Макфолом в Америке.



Фото встречи в социальных сетях публикует Петре Цискаришвили .



Майкл Макфол, бывший посол США в России, в настоящее время является координатором Группы по санкциям против России, созданной президентом Украины.





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