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Деканоидзе и Цискаришвили встретились с Майклом Макфолом в Америке
13.07.2022 15:53
Члены «Национального движения» Хатия Деканоидзе и Петре Цискаришвили встретились с Майклом Макфолом в Америке.
Фото встречи в социальных сетях публикует Петре Цискаришвили .
Майкл Макфол, бывший посол США в России, в настоящее время является координатором Группы по санкциям против России, созданной президентом Украины.
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