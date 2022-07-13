

Председатель парламента не согласен с требованием оппозиции о созыве внеочередного заседания

13.07.2022 16:00





«Помимо всего прочего, половина лидеров оппозиции находится за границей, я не думаю, что у них есть реальный план созывать внеочередную сессию, эта сессия не имеет никакого содержания», — заявил по поводу требования о созыве внеочередного заседания председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, о внеочередной сессии говорят так, как будто парламент отдыхает. По словам Папуашвили, отдыхает и не работает радикальная оппозиция.



«Я слышал, что был инициирован какой-то проект, и давайте рассмотрим, это подход, который способствует неинклюзивной поляризации. То, что нам в Евросоюзе говорят, что процесс должен быть инклюзивным, означает, что все должны обсуждать идеи вместе, затем разрабатывать законопроект на основе обсуждения, который должен быть инициированным и обсуждаться в парламенте. Подчеркну, что, оставив все в стороне, чтобы не говорили о внеочередных заседаниях, без большинства оппозиция не сможет принять никаких решений или законов. Поэтому у них нет другой альтернативы, кроме как быть частью рабочего процесса, который происходит ежедневно. О внеочередной сессии говорят так, будто парламент в отпуске. Парламент работает нормально. Отдыхает только радикальная оппозиция», — заявил Шалва Папуашвили.





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