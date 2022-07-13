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В парламенте проходит заседание рабочей группы в связи с внедрением стандартов ЕСПЧ в судах
13.07.2022 16:06
Парламент обсуждает внедрение стандартов Европейского суда по правам человека в грузинских судах. В настоящее время проходит заседание рабочей группы.
Во встрече принимают участие председатель парламента Шалва Папуашвили, депутаты, неправительственные организации и заместитель Народного защитника. В рамках встречи состоится обмен мнениями и в дальнейшем будут подготовлены законодательные поправки.
Как сообщил журналистам перед встречей член партии «Мокалакееби» Леван Йоселиани, сегодня обсудят активное применение решений Европейского суда по правам человека в Уголовно-процессуальном кодексе, а также в Гражданском процессуальном кодексе.
«Грузинский суд должен учитывать и разделять решения Европейского суда по правам человека с точки зрения содержания. Суд должен придерживаться стандарта, с помощью которого Европейский суд по правам человека защищает фундаментальные права», — заявил Леван Иоселиани.
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