

Свен Миксер представил резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом

13.07.2022 16:14





В комитете по международным отношениям Европарламента депутат Европарламента от Эстонии Свен Миксер представил резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом.



Как отметил Миксер, в резолюции есть несколько важных элементов, которые приветствуют решение Евросовета относительно европейской перспективы Грузии. Однако, по словам Миксера, для того, чтобы Грузия получила статус кандидата, страна должна успешно соответствовать важным приоритетам, обозначенным в заключении комиссии.



По словам европарламентария, резолюция призывает власти Грузии защищать высшие стандарты демократии, верховенства закона и фундаментальную свободу, на которые указывает комиссия, и проявлять амбициозное европейское стремление.



«В резолюции отмечается, что политическая жизнь Грузии по-прежнему характеризуется глубокой поляризацией. Отмечается, что реализация соглашения от 19 апреля 2021 года остается способом укрепления демократии и верховенства закона в Грузии.



Кроме того, в резолюции также подчеркивается необходимость проведения судебной реформы. Она призывает правительство устранить выявленные Венецианской комиссией недостатки в выдвижении и назначении судей всех уровней, а также в назначении Генерального прокурора, чтобы сделать процесс полностью совместимым с европейскими стандартами.



В резолюции также содержится призыв к основательной реформе Высшего совета юстиции и назначению остальных членов Совета. Поспешные и непрозрачные шаги по ключевым назначениям или институциональным изменениям только усиливают восприятие политизированной системы правосудия. В частности, назначение судей Верховного суда до устранения недостатков, выявленных БДИПЧ и Венецианской комиссиями. В резолюции подтверждается, что отсутствие прогресса в процессе судебной реформы означает, что условия, установленные для получения транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 миллионов евро к сентябрю 2021 года, не были выполнены.



В резолюции содержится призыв к властям Грузии эффективно расследовать дело о массовой незаконной прослушке, выявленной в сентябре 2021 года, и выражается обеспокоенность изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, которые увеличивают количество преступлений, по которым разрешено проведение тайных следственных действий, и продолжительность этих действий.



В резолюции отмечается, что важно осуществлять независимый надзор за государственными учреждениями Грузии; В связи с этим выражено сожаление в связи с упразднением Службы государственного инспектора вопреки рекомендациям БДИПЧ; Подчеркивается положительная роль Народного защитника Грузии в защите прав человека, содействие хорошему управлению и укрепление верховенства закона», — заявил Свен Миксер.





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