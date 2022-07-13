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Циклаури: Леван Варшаломидзе находится в режиме бойкота


13.07.2022   16:26


У Левана Варшаломидзе политический бойкот, в этих условиях уволить его из парламента является демонстрацией политического преследования, - так оценивает член «Национального движения» Нугзар Циклаури возможное прекращение депутатских полномочий Левана Варшаломидзе.

По словам Нугзара Циклаури, происходит использование законов для продолжения политического преследования оппонентов.

«Это демонстрация политического преследования, особенно в условиях, когда т.н. список снят, и в случае прекращения для Варшаломидзе полномочий депутата от «Национального движения» в парламент никто не войдет. Сейчас происходит использование законов для того, чтобы продолжалось политическое преследование против оппонентов», - отметил Нугзар Циклаури.

Фракция «Национальное движение», предположительно, теряет еще один депутатский мандат. В повестке дня парламента Грузии стоит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Левана Варшаломидзе, что, в свою очередь, вызвано числом неявок Варшаломидзе на заседания по неуважительной причине.

Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос на заседании 14 июля и представит заключение для принятия окончательного решения на ближайшем пленарном заседании.

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