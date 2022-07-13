

GRECO одобрила отчет по Грузии и сочла выполненной рекомендацию в отношении прокуратуры Грузии - Прокуратура

13.07.2022 16:37





«Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) одобрила отчет по Грузии и посчитала рекомендацию, вынесенную в отношении прокуратуры Грузии, выполненной в полном объеме», — говорится в заявлении прокуратуры.



По данным ведомства, согласно отчету, Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы приветствует издание приказа Генерального прокурора Грузии от 2022 года об основаниях дисциплинарной ответственности и дисциплинарных проступках сотрудников прокуратуры Грузии.



«По их оценке, указанный нормативный акт точно определил виды дисциплинарных проступков прокуроров и обеспечил соразмерность применения соответствующих дисциплинарных взысканий. На основании изложенного Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы посчитала, что рекомендация по совершенствованию дисциплинарного режима прокуроров выполнена полностью. Прокуратура Грузии в части выполнения рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы полностью выполнила все пять из пяти рекомендаций, вынесенных по вопросам, входящим в компетенцию прокуратуры.



Сотрудничество с Группой государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) является приоритетом прокуратуры Грузии. Активная работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем», — заявили в прокуратуре Грузии.





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