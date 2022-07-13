

«Дело о прослушке»: 10 грузинских журналистов подали жалобы в ЕСПЧ

13.07.2022 16:43





12 июля 2022 года общественная организация «Медиа-омбудсмен» подала в Европейский суд по правам человека жалобу от имени десяти журналистов, по делу о негласном прослушивании-наблюдении.



Среди них журналисты: корреспондент «Netgazeti» Нино Бидзинашвили, журналисты «Radio Liberty» — Гиорги Мгеладзе и Гела Бочикашвили, журналисты TV «Formula» — Нино Джиджилашвили, Софо Маисурадзе, Гиорги Рахешвили и Тамуна Чихладзе, журналисты TV «Pirveli» — Нодар Меладзе, Инга Григолия и Тамта Доленджашвили.



Дело касается предполагаемого незаконного прослушивания телефонных разговоров со стороны Службы государственной безопасности Грузии. Материалы были опубликованы 1 августа и 13 сентября 2021 года. Около 58 000 файлов содержат подробную информацию о частной коммуникации и личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов и других лиц. Подлинность некоторых записей подтвердили многие лица, в том числе журналисты.



Несмотря на запрос, Прокуратура Тбилиси не присвоила журналистам статус потерпевших, а Генеральная прокуратура, несмотря на совместное обращение неправительственных организаций от 18 мая 2022 года[1], до сих пор бездействует.



Как констатирует «Медиа-омбудсмен», «К сожалению, судебные органы в Грузии отказались предоставить гарантии по защите прав журналистов – отказавшись в присвоении им статуса потерпевших, и не дали представителям СМИ возможность участвовать в следственном процессе более эффективно».



«Основания жалобы также указаны в резолюции Европарламента от 9 июня 2022 г., где среди прочих требований парламент призывает власти Грузии провести эффективное расследование по делу о прослушивании телефонных разговоров, и внедрить соответствующие законодательные механизмы для улучшения процесса надзора и сбора данных государственными учреждениями.



«Успешное судебное разбирательство по делу приведет к существенным изменениям в защите прав СМИ и станет предпосылкой для создания надежных гарантий в части защиты от тайного прослушивания-слежки, усиления качества защиты личной и семейной жизни журналистов и соблюдения стандартов конфиденциальности журналистских источников», — утверждает «Медиа-омбудсмен», учредителем которого является юрист Натия Капанадзе, бывший директор Общественного вещателя Аджарии.



По данным организации, в ближайшее время в Европейский суд по правам человека будет направлен иск еще одной журналистки Хатии Шаманаури.



Защита представителей СМИ стала возможной при поддержке «Фонда Открытое общество — Грузия» (Open Society Georgia Foundation).



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