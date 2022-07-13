

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор: Я поддерживаю статус кандидата от Грузии сейчас

13.07.2022 16:51





По словам депутата Европарламента Начо Санчеса Амора, выборы, проведенные в Грузии, были признаны международным сообществом, и поэтому в Грузии есть легитимное правительство.



По его словам, он поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата сейчас.



Как говорит Начо Санчес Амор, ставить Грузию в другую ситуацию — неправильное решение, потому что это увеличило поляризацию.



«Выборы были признаны международным сообществом, а значит, есть легитимное правительство. Реформы означают, что Грузия продвинулась вперед. Отчет этого комитета в марте четко это сказал. Что касается трех кандидатов, то мы имеем дело с геополитической операцией, и она не имеет никакого отношения к текущей ситуации в стране. Так не должно было случиться. Мы не смогли поговорить ни с одним из кандидатов, потому что ни один из трех не соответствует критериям. Это геополитическая операция. Мы разослали три анкеты. Больше всего раздражает отсутствие реформ со стороны «Грузинской мечты». Слишком много давления. Мы очень рассержены, но на самом деле это касается войны. Демократические условия применимы только к одной из трех стран. Я поддерживаю статус кандидата сейчас. Ставить Грузию в другую ситуацию — неправильное решение, и оно увеличило поляризацию. К сожалению, они это сделали, и они несут за это ответственность. Теперь говорят о техническом правительстве. Отнесение Грузии к другой категории привело к еще большей поляризации и создало в стране такую ​​ситуацию, что встал вопрос о легитимности правительства. Решения, которые мы принимаем здесь, могут иметь серьезные последствия. Мы должны обеспечить, чтобы и правительство, и оппозиция сели для решения проблем, чтобы уменьшить поляризацию, а не усилить ее», — заявил Начо Санчес Амор.





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