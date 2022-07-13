

В Грузии заключенный-веган выйграл дело против тюрьмы

13.07.2022 17:03





Бывший заключенный-веган выиграл дело у государства по делу о питании в тюрьме. Тбилисский городской суд постановил, что имел место факт дискриминации по мировоззрению (веганство) и обязал государство выплатить заключенному компенсацию за моральный ущерб в размере 5000 лари.



В 2019 году истца поместили в учреждение №8 Специальной пенитенциарной службы. Он сообщил тюремному руководству, что является веганом (т.е., не питается продуктами животного происхождения) и попросил обеспечить его специальным питанием.



Тем не менее, в учреждении не было меню для веганов, в связи с чем заключенный был вынужден питаться только малой частью предлагаемой пищи, по этой причине он не получал достаточных для поддержания жизни и здоровья компонентов. Истец считает, что во время нахождения в заключении был жертвой дискриминации.



В Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), которая защищала интересы истца, считают вердикт суда важным по той причине, что после его вступления в силу решение станет поводом для пересмотра регуляций по рациону питания заключенных.



Это один из первых случаев, когда суд постановил, что имела место дискриминация по признаку веганства. Ответчик может обжаловать решение.



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