

Мириам Лексманн: Один олигарх продолжает чрезмерное влияние на политический ландшафт

13.07.2022 17:22





Грузия была ведущей страной, и сейчас мы видим много негатива, который оказывает влияние на будущее развитие страны, - об этом заявила европарламентарий Мириам Лексманн во время обсуждения в Европарламенте годового отчета по соглашению об ассоциации Евросоюза с Грузией.



По словам европарламентария, в Грузии олигарх продолжает чрезмерное влияние на политический ландшафт.



«Грузия была ведущей страной, а сейчас мы видим много негатива, который оказывает влияние на будущее развитие страны. Когда-то она была передовой, но сейчас Грузия не смогла получить статус кандидата вместе с Молдовой и Украиной. На это есть определенные причины, и эти причины должны быть четко указаны в отчете, потому что это будет во благо будущего страны. Я перечислю вопросы, которые, на наш взгляд, требуют решения: в Грузии разделено не только политическое пространство, но и общество. Правящая партия продолжает игнорировать соглашение от 19 апреля. Один олигарх продолжает оказывать чрезмерное влияние на политический ландшафт, а необходимые реформы судебной системы задерживаются. Мы также видели нападения на журналистов и видим политзаключенных, в том числе бывшего президента страны и директора телевидения. Думаю, это те события, которые мы должны отметить, потому что мы видим европейские устремления населения Грузии, и мы должны встать на их сторону», - заявила Лексманн.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



