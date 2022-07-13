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Евродепутат сообщил, что ЕC сталкивается с вызовами в политсистеме Грузии
13.07.2022 17:45
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Евросоюз сталкивается с вызовами в политической системе Грузии.
«Мы посвящаем большую долю времени обсуждению ситуации в Грузии. В среднем в разы больше, чем любой другой стране. Как вы считаете, почему? Видимо, есть что-то в политической системе Грузии, что не дает нам возможности оптимистично смотреть на дальнейший период этой страны», — заявил он.
Политик призвал политические силы Грузии, а в особенности правящую партию, выполнить 12 условий Еврокомиссии.
«Это ясно и просто. Думаю, невозможно сказать это еще проще. Условия хорошо разъяснены, импровизировать их невозможно, но мы сталкиваемся с системным вызовом, имеющим место в грузинской политической системе. Сейчас для Грузии идеальное время для решения разногласий и исправления ошибок.
Надеюсь, правящая партия выступит с конструктивной и позитивной инициативой и пригласит все политические силы для совместной работы. Это касается будущего Грузии, а не нашего решения», — считает евродепутат.
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