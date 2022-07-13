

Зеленский: Россия запустила по украинским городам 2960 ракет - это террор

13.07.2022 18:04





Россия запустила по украинским городам 2960 ракет - это террор. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции" азиатское лидерство", которая проходит в Сеуле (Корея).



По его словам, если он останется безнаказанным, то повторится в других частях света, в других странах.



Зеленский подчеркнул, что российская артиллерия берет в заложники украинские города. По его словам, российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов.



Президент Украины подчеркнул, что Россия применяет ракетный террор к Украине. "2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет - гражданские объекты", - добавил он. По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.



Зеленский подчеркнул, что ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, конспирологии, антинаучных теорий заговора, в том числе и по вакцинам, как это делает Россия. Он добавил, что Азия не свободна от российской лжи. При этом подчеркнул, что все страны мира должны защищаться от того, кто пытается распространять свое влияние через средства массовой лжи".



Зеленский отметил, что когда Украина обращается к партнерам по оружие для своей обороны и ради усиления санкций против государства-террориста, это касается не только нашей защиты. "Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готовым, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной",- добавил он. Он поблагодарил Корею за поддержку и верит, что результативность совместных усилий может быть такой, чтобы еще через сто дней смог сказать, что агрессор действительно наказан, а все остальные потенциальные агрессоры мира не имеют никакой альтернативы нормальной мирной жизни.



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