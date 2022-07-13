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В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»
13.07.2022 18:10
В Стамбуле проходит встреча делегаций министерств обороны Турции, Украины и россии, а также ООН по вопросу вывоза из Украины зерна по Черному морю. Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Твиттере, передает Укринформ.
"Началась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, российской федерации и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций по вопросу безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые находятся в украинских портах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча проходит в историческом здании Календер в Стамбуле.
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