

В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»

13.07.2022 18:10





В Стамбуле проходит встреча делегаций министерств обороны Турции, Украины и россии, а также ООН по вопросу вывоза из Украины зерна по Черному морю. Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Твиттере, передает Укринформ.



"Началась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, российской федерации и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций по вопросу безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые находятся в украинских портах", - говорится в сообщении.



Отмечается, что встреча проходит в историческом здании Календер в Стамбуле.



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