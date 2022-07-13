

Грузия получила отсрочку на выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии

13.07.2022 18:13





Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.



«По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в её попытках деполяризировать страну», – сказал он.



Таким образом, по словам Руппа, у Грузии будет достаточно времени для проведения глубинных реформ.



17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:



• решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);



• гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;



• принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.



• укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;



• реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;



• усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;



• предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;



• принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;



• консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;



• обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;



• принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;



• обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.





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