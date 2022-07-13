

Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из ЕС из-за Украины

13.07.2022 19:33





Кандидат в президенты Австрии от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц допустил выход страны из Европейского союза в случае принятия в него Украины и Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.



«Все правила, которые существовали раньше, сейчас выбрасываются за борт. Например, с вступлением Украины в ЕС», — сказал политик. По его словам, еще до начала военной операции России вопрос о членстве в Евросоюзе не обсуждался, «а сейчас внезапно так просто становишься кандидатом на вступление».



«Потом я вижу, что в Грузии тысячи людей выходят на улицы и говорят, что хотят в Евросоюз. Когда все это станет реальностью в этом Европейском союзе, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем», — отметил он.



Розенкранц обратил внимание, что в Европе есть страны, которые живут без ЕС. «В будущем все возможно, я ничего не исключаю. До этого момента я мог бы жить с ЕС, если бы мог видеть в нем более сильный австрийский компонент», — заключил политик.



23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.



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