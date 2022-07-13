

В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна

13.07.2022 19:34





В Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщили представители турецкого Минобороны в официальном Twitter-аккаунте.



Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Известно, что в ходе переговоров российская делегация предоставила украинской стороне «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».



Представители Министерства национальной обороны Турции анонсировали четырехсторонние переговоры в Стамбуле 12 июля. Было отмечено, что на встрече должны были присутствовать должностные лица Организации Объединенных Наций.



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