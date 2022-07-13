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Российскому комику отказали во въезде в Грузию
13.07.2022 20:01
Популярному российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О таком решении грузинских властей стендапер сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Кто-нибудь сталкивался? Че делать?» — написал он. Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется.
«Я принял решение жить между армянской и грузинской границей с собаками», — добавляет комик в другом твите.
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