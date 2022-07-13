

Российскому комику отказали во въезде в Грузию

13.07.2022 20:01





Популярному российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О таком решении грузинских властей стендапер сообщил в своем аккаунте в Twitter.



«Кто-нибудь сталкивался? Че делать?» — написал он. Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется.



«Я принял решение жить между армянской и грузинской границей с собаками», — добавляет комик в другом твите.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



