

Майкл Рупп: Мы решили не торопить политическую элиту Грузии в усилиях по деполяризации

13.07.2022 20:45





«Мы решили не торопить политическую элиту Грузии в усилиях по деполяризации, поэтому подготовим отчет о приоритетах пакета расширения к 2023 году», — заявил в Комитете по международным отношениям Европейского парламента представитель Еврокомиссии Майкл Рупп.



По его словам, они рады тому, что Грузии предоставлена европейская перспектива и статус кандидата будет предоставлен, когда будет решен ряд приоритетов.



«Конечно, российская агрессия изменила геополитическую реальность в Европе, и мы здесь много говорили об этом. Поэтому мы рады, что у нас есть большая поддержка в связи с подходом комиссии к региону. Когда Комиссия утвердила наше мнение, мнение от 17 июня, тогда Совет принял во внимание наш совет, и мы рады, что Грузии была предоставлена европейская перспектива, и ей будет предоставлен статус кандидата, когда будет решен ряд приоритетов. Мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы Грузия много, глубоко и основательно работала над этими приоритетами. Поэтому мы осторожно, рассудительно, решили не торопить политическую элиту Грузии в ее стремлении деполяризовать страну, чтобы они сели за один стол и основательно поработали над реформами. Поэтому по просьбе Европейского совета мы подготовим пакет приоритетов пакета расширения к 2023 году. Это даст политической системе Грузии достаточно времени, чтобы поработать над этими приоритетами, хотя, конечно, работа не остановится, и, как отметили мои коллеги, у нас есть достаточное разнообразия участия с Грузией», — заявил Майкл Рупп.



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