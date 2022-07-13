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Госсекретарь США квалифицировал насильственную депортацию украинцев в РФ как военное преступление
13.07.2022 20:49
США призвали Россию немедленно освободить украинцев, которые были вынуждены уехать из Украины в Россию, и допустить внешних наблюдателей, ссылаясь на сообщения о том, что Москва отдает украинских детей на усыновление, в то время как тысячи других «бесследно исчезли». Об этом сообщает "Голос Америки".
"Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», — заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
В своем заявлении Блинкен сообщил, что, по имеющимся данным, Москва "намеренно разлучает украинских детей с родителями или похищает их из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию", а также "задерживает или увозит в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят "фильтрацию".
Украинские власти обвинили Россию в депортации сотен тысяч человек из оккупированных Россией районов Украины и принудительном помещении их в так называемые "фильтрационные лагеря".
Женевская конвенция 1949 года, определяющая международные правовые стандарты гуманитарного обращения в условиях конфликта, запрещают массовые насильственные перемещения гражданского населения на территорию оккупирующей страны, квалифицируя это как военное преступление.
Москва намеренно разлучает украинских детей с родителями или похищает их из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию, а также задерживает или увозит в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят "фильтрацию".
США призвали Россию немедленно освободить украинцев, которые были вынуждены уехать из Украины в Россию, и допустить внешних наблюдателей, ссылаясь на сообщения о том, что Москва отдает украинских детей на усыновление, в то время как тысячи других «бесследно исчезли». Об этом сообщает "Голос Америки".
"Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», — заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
В своем заявлении Блинкен сообщил, что, по имеющимся данным, Москва "намеренно разлучает украинских детей с родителями или похищает их из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию", а также "задерживает или увозит в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят "фильтрацию".
Украинские власти обвинили Россию в депортации сотен тысяч человек из оккупированных Россией районов Украины и принудительном помещении их в так называемые "фильтрационные лагеря".
Женевская конвенция 1949 года, определяющая международные правовые стандарты гуманитарного обращения в условиях конфликта, запрещают массовые насильственные перемещения гражданского населения на территорию оккупирующей страны, квалифицируя это как военное преступление.
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"Оценки из различных источников, включая российское правительство, показывают, что российские власти допросили, задержали и насильно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей в Россию – часто в изолированные регионы на Дальнем Востоке", — сказал Блинкен перед запланированной на четверг конференцией, посвященной привлечению к ответственности виновных в правонарушениях и преступлениях в ходе немотивированного широкомасштабного военного вторжения России в Украину.
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