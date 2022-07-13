

Столтенберг: Основной фокус в отношении Грузии по-прежнему уделяется реформам

13.07.2022 21:52





Украина, Грузия и Босния и Герцеговина стремятся к членству в НАТО. Основное внимание сейчас сосредоточено на Украине, на оказании поддержки, чтобы Украина могла существовать как независимое, суверенное государство, сейчас акцент на членстве не ставится, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с депутатами Европарламента, отвечая на вопрос депутата Европарламента Петраса Аустревичуса о том, что на самом деле означает открытая дверь на практике, не даст ли НАТО план действий странам, которые хотят присоединиться к альянсу.



По словам Столтенберга, основное внимание в отношении Грузии по-прежнему уделяется реформам, которые помогут ей двигаться к членству в НАТО. При этом Столтенберг поясняет, что любое решение относительно нового члена требует согласия всех членов НАТО.



«Есть три страны, которые претендуют на членство в НАТО. Это Украина, Грузия и Босния-Герцеговина. Грузия и Украина — отличающиеся страны. Основное внимание сейчас сосредоточено на Украине, на оказании поддержки, чтобы Украина могла существовать как независимое, суверенное государство. Это основной акцент, сейчас акцент на членстве не ставится. Основное внимание в отношении Грузии по-прежнему уделяется реформам, которые помогут ей двигаться к членству в НАТО. Вы знаете о нас, что любое решение о новом членстве требует единогласной поддержки, требуется согласие всех членов, и у нас нет согласия в НАТО сделать следующий шаг сейчас и предоставить план действий по членству. Сосредоточьтесь на реформах, и я надеюсь, что однажды мы сможем сделать еще один шаг вперед», — сказал Йенс Столтенберг.









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