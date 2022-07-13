

Диего Колас: Нет другой повестки дня, кроме 12 рекомендаций ЕС

13.07.2022 22:02





Нет другой повестки, кроме 12 рекомендаций, — заявил посол Франции в Грузии Диего Колас.



По словам посла, это очень важное время для Грузии.



«Грузии получила европейскую перспективу, это очень важный элемент. Нам надо провести определенную работу, чтобы получить статус кандидата. Есть четкая повестка дня, которую выдвинул ЕС. Нет другой повестки дня, кроме этих 12 рекомендаций. Важно, чтобы все конструктивные силы объединились для достижения прогресса в выполнении этих рекомендаций.



Думаю, вселяет надежду, что «Грузинская мечта» продвинула вперед процесс, предложив перенести его в парламент. Также обнадеживает то, что гражданское общество представило свои предложения. Я думаю, что лучшее решение для страны — сейчас работать над этими рекомендациями», — сказал дипломат



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