

Гига Бокерия: Ясно, что у нас есть время убрать режим мирным путем выборов, только это время не бесконечно

13.07.2022 22:29





Вместо Еврокомиссии я или кто-либо другой, не могу говорить о деталях мотивации, но хочу сказать, что в этом есть логика – время, которое есть у Грузии, выбраться из этого болота, не ограничивается шестью месяцами, – так откликнулся председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия на изменение даты решения Еврокомиссии по статусу кандидата на 2023 год.



По его словам, добиться существенного прогресса «в условиях этого режима» нереально.



«Пока есть Иванишвили, излишне говорить о демонстрации существенного прогресса за 6 месяцев, это было совершенно нереально. Шанс у нас был бы и потом. Поэтому для меня, как гражданина этой страны, еще более ясно, что у нас есть время убрать этот режим мирно, путем выборов, только это время не бесконечно», - заявил Гига Бокерия.



Для справки, представитель Еврокомиссии сегодня заявил, что отчет о приоритетах в пакете расширения будет представлен в 2023 году, что «даст политической системе Грузии достаточно времени, чтобы основательно поработать над приоритетами».





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