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Зурабишвили: Не думаю, что Иванишвили принимает реальные политические решения
13.07.2022 23:01
Я уже продолжительное время говорю членам правительства, что им следует предпринять определенные шаги, чтобы сделать объяснения по поводу того, что Бидзину Иванишвили называют «русским олигархом».
Использует ли он определенную власть? Я сказала бы, что, вероятно, да. Использует ли он полную власть? Я сказала бы, что, вероятно, нет.
Исходя из того, что он уже два года дистанцировался от политики, я не думаю, что он принимает реальные политические решения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью изданию Politico.
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