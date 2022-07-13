

Зурабишвили: Не думаю, что Иванишвили принимает реальные политические решения

13.07.2022 23:01





Я уже продолжительное время говорю членам правительства, что им следует предпринять определенные шаги, чтобы сделать объяснения по поводу того, что Бидзину Иванишвили называют «русским олигархом».



Использует ли он определенную власть? Я сказала бы, что, вероятно, да. Использует ли он полную власть? Я сказала бы, что, вероятно, нет.



Исходя из того, что он уже два года дистанцировался от политики, я не думаю, что он принимает реальные политические решения.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью изданию Politico.



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