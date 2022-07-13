

Зурабишвили: Я знаю, что эти тяжелые дни пройдут, и после войны Украина возродится более сильной

13.07.2022 23:05





Президент Грузии приняла в своей резиденции выставку произведений украинских художниц «Падающее небо». Цель выставки — выразить солидарность с Украиной со стороны грузинского народа, а со стороны самих художников — своего рода манифест против войны.



«Я знаю, что эти тяжелые дни пройдут, и после войны Украина возродится более сильной», — сказала президент Грузии.



В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса. Исполняющий обязанности посла Украины Андрей Касьянов поблагодарил грузинский народ за помощь Украине и поддержку украинской культуры в этот трагический момент.



«Слава Украине и Грузии, слава героям, которые защищают суверенитет Украины и Грузии, вместе мы победим», — сказал Касьянов.



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