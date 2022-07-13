Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Я знаю, что эти тяжелые дни пройдут, и после войны Украина возродится более сильной


13.07.2022   23:05


Президент Грузии приняла в своей резиденции выставку произведений украинских художниц «Падающее небо». Цель выставки — выразить солидарность с Украиной со стороны грузинского народа, а со стороны самих художников — своего рода манифест против войны.

«Я знаю, что эти тяжелые дни пройдут, и после войны Украина возродится более сильной», — сказала президент Грузии.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса. Исполняющий обязанности посла Украины Андрей Касьянов поблагодарил грузинский народ за помощь Украине и поддержку украинской культуры в этот трагический момент.

«Слава Украине и Грузии, слава героям, которые защищают суверенитет Украины и Грузии, вместе мы победим», — сказал Касьянов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна