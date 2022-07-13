

Боррель: ЕС должен тратить больше на оборону и совместно закупать оружие

13.07.2022 23:06





Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза должны увеличить расходы на оборону, но при этом совместно закупать оружие, чтобы тратить средства более эффективно.



Об этом Боррель написал в своем блоге, сообщает "Европейская правда".



"Тот факт, что страны-члены ЕС заявили об увеличении расходов на оборону на общую сумму примерно на 200 миллиардов евро, очень приветствуется. Однако если доля, тратящаяся на совместную разработку и закупки, не увеличится, существует риск того, что большая часть этих дополнительных инвестиций будет потеряна", – считает он.



Топ-дипломат ЕС добавляет, что Европейская комиссия и Европейское оборонное агентство могут поддержать государства-члены в вопросе совместных закупок оружия – в частности, в контексте пополнения запасов, исчерпаемых из-за поставок в Украину военной техники.



"Совместное получение возможностей не только соответствует повестке дня ЕС в сфере безопасности и обороны, оно также необходимо для членов НАТО, чтобы защищать Европу от угроз со стороны России", - подчеркнул Боррель.



Кроме того, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности назвал еще два фактора укрепления оборонной политики Евросоюза – необходимость проявить готовность использовать вооруженные силы и способность адаптироваться и "делать правильные выводы".



"Общее мнение понятно: в опасном мире европейцы должны взять на себя свою стратегическую ответственность как в ЕС, так и в НАТО – и дать себе для этого средства и ловкость", – подытожил Боррель.



Напомним, в марте министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили Стратегический компас – первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности.



Компас дает Европейскому Союзу план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года. Ключевая норма этого плана – создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих.



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