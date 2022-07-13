Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

43 страны и ЕС поддержали намерение Украины осудить РФ по конвенции о геноциде


13.07.2022   23:09


Европейский Союз и 43 мировых государства опубликовали заявление в поддержку намерения Украины осудить Россию по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

"Мы вновь заявляем о нашей поддержке заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, стремящейся установить, что у России нет законных оснований для совершения военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде", - говорится в тексте заявления.

Государства-подписанты призвали Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как это приказал сделать Международный суд ООН в своем приказе о временных мерах от 16 марта 2022 года.

Государства приняли во внимание заявление от 1 июля 2022 года, согласно которому Украина объявила, что подала свой меморандум в Суд.

"Мы еще раз приветствуем усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и выполнению Судом своей основной функции по содействию мирному разрешению споров", - говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что в интересах всех государств-участников конвенции о геноциде и международного сообщества в целом, чтобы конвенцией не злоупотребляли.

"Вот почему подписанты этой декларации, являющиеся сторонами конвенции о геноциде, намерены вмешаться в этот процесс. В свете серьезных вопросов, возникающих по этому делу, и учитывая далеко идущие последствия решения, которое вынесет Суд, важно, чтобы государства-участники этой конвенции могли поделиться с Международным судом своим толкование отдельных ее существенных положений", - говорится в тексте заявления.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна