

43 страны и ЕС поддержали намерение Украины осудить РФ по конвенции о геноциде

13.07.2022 23:09





Европейский Союз и 43 мировых государства опубликовали заявление в поддержку намерения Украины осудить Россию по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.



"Мы вновь заявляем о нашей поддержке заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, стремящейся установить, что у России нет законных оснований для совершения военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде", - говорится в тексте заявления.



Государства-подписанты призвали Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как это приказал сделать Международный суд ООН в своем приказе о временных мерах от 16 марта 2022 года.



Государства приняли во внимание заявление от 1 июля 2022 года, согласно которому Украина объявила, что подала свой меморандум в Суд.



"Мы еще раз приветствуем усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и выполнению Судом своей основной функции по содействию мирному разрешению споров", - говорится в заявлении.



Подписанты подчеркнули, что в интересах всех государств-участников конвенции о геноциде и международного сообщества в целом, чтобы конвенцией не злоупотребляли.



"Вот почему подписанты этой декларации, являющиеся сторонами конвенции о геноциде, намерены вмешаться в этот процесс. В свете серьезных вопросов, возникающих по этому делу, и учитывая далеко идущие последствия решения, которое вынесет Суд, важно, чтобы государства-участники этой конвенции могли поделиться с Международным судом своим толкование отдельных ее существенных положений", - говорится в тексте заявления.



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