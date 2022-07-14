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ЕС не признает паспорта, выданные украинцам путинским режимом
14.07.2022 11:24
Европейский союз не признает паспорта, которые путинский режим выдаст украинским гражданам в упрощенном порядке. Об этом от имени ЕС заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает liga.net.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз решительно осуждает указы диктатора РФ Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины в Херсонской и Запорожской областях, которые временно оккупированы, а также украинским детям, оставшимся без попечения родителей, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
"Европейский союз не признает эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины", – говорится в заявлении дипломата.
Как отмечается, ЕС решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую администрацию.
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