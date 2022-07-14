

В Конгресс США представлен двухпартийный законодательный акт за сильную поддержку США Черноморского региона и Грузии

14.07.2022 11:31





«12 июля этого года в Конгрессе США был инициирован важный законодательный акт, который еще раз подтверждает растущий интерес и твердую поддержку США в отношении региона и Грузии», — говорится в заявлении, распространенном МИД Грузии.



В частности, сенаторы США Джин Шахин (демократ — Нью-Гэмпшир) и Митт Ромни (республиканец — Юта) представили в Сенат двухпартийный законопроект — «Акт о безопасности Черного моря 2022 года», который поручает администрации США разработать стратегию в отношении региона Черного моря.



«Согласно законопроекту, Черноморский регион вдоль восточной границы Евросоюза и НАТО остается зоной нарастающей напряженности и конфликта после военного вторжения России в Украину в 2014 и 2022 годах, и в Грузию в 2008 году. Соответственно, критически важно обеспечить национальную безопасность Черноморского региона, а именно Грузии, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.



Примечательно, что законопроект предусматривает увеличение военной поддержки Грузии, Украины, Румынии и Болгарии, а также подчеркивает важность тесного экономического сотрудничества США со странами региона. В связи с этим, документ служит открытию регионального офиса «Международной финансовой корпорации развития США» в Украине, Грузии или Румынии.



Среди прочего, акт о безопасности касается сокращения российского влияния в Черноморском регионе. В частности, делается акцент на необходимости борьбы с российской пропагандой в регионе, снижения зависимости от российских энергоресурсов, повышения энергетической безопасности стран региона.



В документе говорится о разработке долгосрочной стратегии безопасности с союзниками, которая обеспечит их постоянное и устойчивое присутствие на восточном фланге.



Законопроект также поддерживает «Инициативу трех морей стран Центральной и Восточной Европы», которая служит для улучшения транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры и стимулирования связуемости между Адриатическим, Балтийским и Черным морями», — отмечается в информации, распространенной Министерством иностранных дел Грузии.



Соавторами данного законопроекта являются сенаторы США Том Тиллис (республиканец — Северная Каролина), Крис Кунс (демократ — Делавэр), сенатор Роджер Уикер (республиканец — Миссисипи) и сенатор Бен Кардин (демократ — Мэриленд).





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